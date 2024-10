A pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte, realizada pela empresa Atlasintel no no 1° turno, deverá ser investigada pela Polícia Federal após pedido do Ministério Público Eleitoral. A coligação do candidato à reeleição e atual prefeito, Fuad Noman (PSD), requereu judicialmente informações sobre os resultados da pesquisa, alegando que o levantamento teria sido registrado com “as mesmas partes”, dessa forma, sendo contratado pela própria empresa. O pedido foi acatado e o processo foi encaminhado à PF nesta sexta-feira (11/10).



A Atlasintel apontou ampla vantagem do candidato do PL, Bruno Engler. Mauro Tramonte (Republicanos), que não foi para o segundo turno, apareceu na segunda posição. Em terceiro e quarto lugar, respectivamente, Gabriel Azevedo (MDB) e Duda Salabert (PDT). Fuad Noman (PSD) figurava na quinta colocação.

Segundo o documento, serão investigadas irregularidades no registro das informações do levantamento, que deve conter, no sistema eleitoral, dados sobre a identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes.





O descumprimento é punível com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de até R$20 mil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia