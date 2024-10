Jair Bolsonaro (PL) voltará a Belo Horizonte durante o segundo turno para apoiar a campanha de Bruno Engler (PL). É o que disse o próprio candidato à prefeitura de Belo Horizonte na tarde desta quinta-feira (10/10), durante um encontro com empresários. A data da visita do ex-presidente está marcada para o dia 19 deste mês, um sábado.

Vale lembrar que o postulante do PL ao poder executivo municipal esteve em Brasília nesta quarta-feira (9/10), onde se encontrou com o ex-presidente da República e com outras lideranças. "Tive uma reunião muito bacana com o presidente Bolsonaro", opinou Engler. "Vai estar aqui conosco presencialmente: é um apoio fundamental e importantíssimo", assegurou o candidato.

Além da questão estratégica, Engler afirmou que a visita sela um alinhamento com a visão do ex-líder do Executivo do país. "O presidente Bolsonaro é o meu grande apoiador, o meu grande aliado desde o início. É uma pessoa com quem eu comungo dos mesmos valores", concluiu.

PL quer a prefeitura de BH

O candidato bolsonarista aproveitou para comentar sobre outro compromisso que teve durante a viagem à capital federal: um encontro com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Engler deixou claro que a prefeitura de Belo Horizonte é estratégica para o partido.

"Conversei também com o presidente Valdemar sobre a estrutura financeira da campanha. O presidente Valdemar está dando uma importância enorme para a eleição de Belo Horizonte. É a principal capital em que o PL pode sair vencedor", declarou o candidato.

