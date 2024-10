Fora do segundo turno das eleições municipais de Belo Horizonte, Luísa Barreto (Novo) vai assumir novamente a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) no Governo de Minas a partir da próxima segunda-feira (14/10). Luísa integrou a chapa de Mauro Tramonte (Republicanos) como vice, que ficou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de BH, obtendo 15,22% dos votos, o que corresponde a 192.991 votos.





Luísa deixou o cargo em junho para concorrer às eleições municipais. O governo de Minas confirmou seu retorno à pasta na manhã desta quinta-feira (10/10). Em nota, o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), agradeceu o “empenho e dedicação” da atual secretária, Camila Neves. O chefe do Executivo também deu boas-vindas à Luísa Barreto.





Leia a nota do Governo de Minas na íntegra



“A ex-secretária se desincompatibilizou do cargo em junho deste ano atendendo as exigências da legislação para a disputa eleitoral e agora retorna ao Executivo Estadual. Nesse período, a pasta de Planejamento e Gestão foi liderada pela secretária Camila Neves, também servidora do Estado.

O governador Romeu Zema dá as boas-vindas a Luísa Barreto e agradece o empenho e dedicação da atual secretária, Camila Neves, parabenizando-a pelo bom trabalho realizado durante o tempo em que esteve à frente da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Luísa Barreto

Luísa Barreto é especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, graduada pela Fundação João Pinheiro e pós-graduada em Gestão Estratégica pela mesma instituição. Sua trajetória na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG - MG) começou em 2009, quando iniciou sua atuação na carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG).

Já atuou em diversas funções na pasta, inclusive como secretária-adjunta de Planejamento e Gestão e coordenadora dos Comitês Gestores Pró-Brumadinho e Pró-Rio Doce e, recentemente, como secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Luísa liderou importantes ações da secretaria, como a reparação de danos socioeconômicos e socioambientais provocados pelo rompimento das barragens em Brumadinho e a repactuação do acordo de Mariana e a reforma administrativa realizada em 2019. Em dezembro de 2020, Luísa Barreto assumiu a presidência da Emater, cargo que ocupou até março de 2021, sendo a primeira mulher a dirigir a empresa em mais de 70 anos de história.

Camila Neves

A secretária de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG), Camila Barbosa Neves é servidora pública da carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e atuava na Seplag-MG como subsecretária de Inovação e Gestão Estratégica desde 2022.

Camila Neves é graduada pela Fundação João Pinheiro (FJP) e possui mestrado em Administração Pública pela University of London. Além da Seplag-MG, a gestora já ocupou cargos de liderança nas secretarias de Educação, Saúde e Segurança Pública, e teve papel fundamental na reforma administrativa do segundo mandato do governo atual.

Na Seplag-MG, esteve à frente também do projeto Automatiza.mg, lançado recentemente para melhorar o trabalho dos servidores e aprimorar, cada vez mais, a prestação dos serviços públicos, por meio de tendências tecnológicas e soluções de inteligência artificial que automatizam processos na administração pública.”