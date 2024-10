Governador mineiro afirmou que as redes sociais são essenciais para que as pessoas possam se manifestar sem censura

Em sua primeira publicação no X (antigo Twitter) após o retorno da plataforma no Brasil, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que a rede social fortalece a "democracia". A rede social foi autorizada a funcionar novamente na terça-feira (8/10). A plataforma estava suspensa no Brasil desde o dia 30 de agosto, após determinação do Supremo Tribunal Federal por descumprimento de ordens judiciais."



Na noite de ontem (9/10), Zema afirmou que é um defensor da liberdade e da diversidade de opiniões. O governador mineiro afirmou que as redes sociais são essenciais para que as pessoas possam se manifestar sem censura. Zema também destacou a necessidade de se manifestar livremente, mas "com responsabilidade".

"Defendo a liberdade e a diversidade de opiniões. O retorno do X, como plataforma de diálogo, fortalece a nossa democracia. As redes sociais são essenciais para criar um espaço onde todos possam se manifestar livremente, com responsabilidade, mas sem censura", escreveu o governador Romeu Zeman, nessa quarta-feira, no X.

A rede social voltou a funcionar em solo brasileiro nessa semana depois de uma nova determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).