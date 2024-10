O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou o retorno do X (antigo Twitter) no Brasil. Na noite dessa terça-feira (8/10), o parlamentar mineiro afirmou que era "coincidência" a rede social ter sido reestabelecida logo após as eleições do primeiro turno.

"X voltou logo após as eleições do primeiro turno? Que coincidência, Xandinho", compartilhou o deputado mineiro, em suas redes sociais. A plataforma foi suspensa no Brasil no dia 30 de agosto, após determinação do Supremo Tribunal Federal por descumprimento de ordens judiciais.

Ontem a rede social voltou a funcionar em solo brasileiro, depois de uma nova determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Alguns usuários conseguiram acessar a rede social a partir das 20h30, mas o serviço ainda apresenta instabilidade e não está disponível para todos os brasileiros.