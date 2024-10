O pastor Silas Malafaia, conhecido por ser um grande apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou estar decepcionado com a performance de personalidades do Partido Liberal, como Magno Malta, Marco Feliciano, Nikolas Ferreira e o próprio Bolsonaro. A declaração foi feita nesta terça-feira (8/10) à "Folha de S. Paulo", durante entrevista com a jornalista Mônica Bergamo.





De acordo com Malafaia, Nikolas teve “atitude de politiqueiro velho” ao seguir as recomendações de Bolsonaro em relação ao apoio da candidatura de Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo.

“O Nikolas, um garoto bom, um garoto de futuro, teve uma atitude de politiqueiro velho. Eu não sou do PL, eu apoio quem eu quero, eu sou livre, mas ele não, porque ele pertence ao PL e ficou de boca fechada, porque o líder dele estava apoiando o Nunes. Então, ele vem com uma história de dois copos: um está cheio de veneno, e o outro você não sabe, então é melhor arriscar”, explicou.





Ainda segundo o pastor, a decepção final veio ainda no processo das eleições, quando Nikolas falou sobre Pablo Marçal (PRTB) e comparou o crime do ex-candidato à Prefeitura da capital paulista com difamação e calúnia, supostamente cometidos por personalidades como André Janones (Avante), Lula (PT) e o ministro Alexandre de Moraes.





“Ele foi questionado (sobre Marçal) e a resposta dele, para mim, foi uma coisa nojenta. Ele disse que, se o Pablo Marçal mentiu ou está errado, que pague, isso depois de a polícia mostrar que o documento (contra Boulos) é falso. E ele piora, falando que outros tem que ser incriminados porque mentiram. Existe uma diferença no Código Penal que fala sobre falsidade ideológica e difamação e calúnia. O que o Pablo Marçal fez dá reclusão, cadeia, penitenciária de um a cinco anos. Quando você calunia ou difama, é detenção de seis meses a dois anos, porque ninguém vai para a cadeia por causa disso, paga multa”, afirmou.





Em suas redes sociais, o deputado federal publicou uma declaração afirmando que a Justiça funciona diferente para pessoas de esquerda e de direita.





“Se o Marçal deveria ir para a cadeia, o Janones também, o presidente da República também, o Moraes também (pelo) crime de fake news, mas nunca nem passou perto da Justiça colocar deputado da esquerda na cadeia, ou seja, dois pesos, duas medidas. Espero que São Paulo faça a melhor escolha”, disse Nikolas na ocasião.





Em resposta a essas falas, Malafaia afirmou que Ferreira tentou disfarçar o crime de Marçal.





“No processo eleitoral, ele quis proteger esse bandido que merece a cadeia. Decepção total, usou a politicagem velha para proteger quem ele apoia, não teve dignidade. Eu ainda falei: ‘Nikolas, eu estou falando como pastor, como um cara que tem idade para ser seu pai. Você é um cristão, a tua consciência foi informada de que esse cara é um canalha. Faça um vídeo e retire o apoio dele’”, finalizou o pastor.