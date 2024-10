FOLHAPRESS - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, confirmado o segundo turno entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), vai "mergulhar de cabeça" nas eleições de São Paulo.





Ele disse não ter participado ativamente da disputa no primeiro turno porque "diziam que podia mais atrapalhar do que ajudar". Oficialmente, ele apoiou Nunes, mas seu eleitorado também votou em Pablo Marçal (PRTB), a quem também fez acenos.





No segundo turno, diz, espera grande transferência de votos de Marçal para Nunes. "Esses 30% do Marçal, te garanto que não vão para o Boulos", disse, em entrevista ao lado do deputado federal Alexandre Ramagem, derrotado na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro.





O ex-presidente criticou Marçal e afirmou que "não tem mais conversa" com o terceiro colocado na eleição paulistana. "Ele usa sua inteligência para algumas questões não corretas", afirmou, comentado o falso dossiê contra Boulos.





Lembrou de reunião com Marçal no início da campanha, que gerou vazamentos a imprensa de um possível apoio de Bolsonaro ao ex-coach. "Nunca prometi nada."

Bolsonaro celebrou os resultados da votação deste domingo (6/10), afirmando que conseguiu eleger nove apoiados em capitais e tem outros quatro no segundo turno.





Disse que o desempenho é resultado da polarização da política brasileira e que, nesse sentido, há grande resistência ao PT.





O ex-presidente disse que seu filho Carlos Bolsonaro, que teve a maior votação para a Câmara do Rio, deve sair a cargo federal e. 2026. O PL deve lançar ao menos um candidato ao Senado por estado, afirmou, sem adiantar se Ramagem será o escolhido para o Rio.