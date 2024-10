Engler celebra vitória do primeiro turno ao lado de apoiadores, incluindo Nikolas Ferreira

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) visitou o comitê de campanha de Bruno Engler (PL), que está no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) contra o atual prefeito, Fuad Noman (PSD).

Em conversa com jornalistas, neste domingo (6/10), Nikolas descreveu a capital mineira como uma “cidade conservadora e de direita”. Ele destacou a eleição de Pablo Almeida (PL), seu antigo chefe de gabinete, como o vereador mais votado da história de Belo Horizonte.

“Até então, a vereadora mais votada de Belo Horizonte era uma mulher trans, apoiadora do Lula. Agora, é Pablo Almeida, o mais votado da história da cidade. Ele foi apoiado por mim, e sabemos a importância disso. Simbolicamente, é uma vitória para a cidade. Não tenho dúvidas de que ele vai contribuir muito para Belo Horizonte, sendo propositivo e dando continuidade ao nosso legado. Quando fui vereador, aprovamos nove leis, e acredito que agora ele dará continuidade a esse trabalho”, afirmou Nikolas.

Estratégia de campanha

Ao ser indagado sobre a estratégia para o segundo turno de Bruno Engler, Nikolas disse que pretende manter a abordagem utilizada no primeiro turno. “A estratégia é a mesma: a verdade. Diferentemente dos demais candidatos do sistema, não nos reunimos em uma sala para bolar um plano de como derrubar os outros."

E prosseguiu: "Nossa campanha é real, pedimos votos, mostramos nossos propósitos e falamos que Belo Horizonte está cansada do mesmo sistema. Temos uma cidade suja e mal cuidada, e as pessoas estão cansadas das promessas não cumpridas. Bruno já foi considerado inexperiente e novo, mas agora está com dois mandatos e várias leis aprovadas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais”.

Nikolas ainda comentou que os resultados das urnas refletem o apoio da população. “A cidade está conosco, e não tenho dúvidas de que, com sinceridade no coração, as pessoas verão que Belo Horizonte precisa de algo diferente”, completou.