O Estado de Minas inicia, nesta terça-feira (8/10), uma série de entrevistas com os vereadores eleitos de Belo Horizonte para o mandato de 2025 a 2028. O entrevistado de hoje é o vereador eleito pelo PL Pablo Almeida. Ele foi o candidato mais votado na capital mineira, recebendo 39.960 votos, o que também deu a ele o título de vereador mais votado da história de Belo Horizonte.

Pablo, que é apadrinhado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), fez campanha defendendo pautas antiaborto, contra a chamada linguagem neutra e de que as pessoas transexuais tentam destruir a "influência judaico-cristã" na sociedade.



No projeto de campanha, Almeida propôs garantir "a moral e os bons costumes em Belo Horizonte" com a proibição de "crianças em exposições de nudez, seja em eventos artísticos, culturais e afins", proibir acesso de menores a "estabelecimentos que comercializem produtos com conotação sexual ou erótica" e fiscalizar o Judiciário para garantir a integridade "física, mental, sexual e religiosa das crianças e adolescentes".

