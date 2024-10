O vereador Geraldo Corado (MDB), de Sebastião Barros, município há 915 km de Teresina, morreu na noite de domingo (6/10), durante a apuração dos votos das eleições municipais. Candidato à reeleição, Corado sofreu um infarto e morreu antes de tomar conhecimento do resultado. Ele foi reeleito com 289 votos, sendo o segundo mais votado da cidade.

A informação é do presidente da Câmara de Vereadores de Sebastião Barros, Wenderson Guedes. "Por volta das 16h de domingo ele foi a Corrente, e daí, quando ele estava voltando, sofreu o infarto. Foi reeleito e não chegou nem saber do resultado. Quantos votos ele teve, nem se ele tinha ganhado. Antes de terminar o resultado ele faleceu, infelizmente", informou o parlamentar ao g1.

A morte do vereador também foi comunicada em suas redes sociais. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do então vereador eleito, Geraldo Corado. Deixamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor. Sua dedicação e compromisso com a comunidade jamais serão esquecidos".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O parlamentar foi sepultado na tarde de ontem, às 16h, no povoado Canto Alegre, zona rural de Sebastião Barros. Corado foi o segundo vereador mais votado, com a diferença de apenas quatro votos para o primeiro colocado, Joedson Guedes (Solidariedade), que recebeu 293 votos.