A ex-deputada estadual Janaina Paschoal (PP) foi eleita vereadora da cidade de São Paulo, no último domingo (6/10), após conseguir 48.893 votos. Em entrevista a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, ela revelou que está feliz "em poder trabalhar para a população de novo".

A agora vereadora deixou a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) há dois anos e avalia que "não seria justo deixar tanto conhecimento inerte".

Visando os primeiros trabalhos no novo cargo, Janaina revelou que assim que for empossada, pretende municipalizar os projetos em andamento na Alesp.

Além disso, ela afirmou que uma das grandes diferenças que terá no mandato como vereadora será o fato de que não vai se candidatar a cargos administrativos. "Na Alesp, concorri à Presidência e gerei muita resistência por isso. Seguirei com meu trabalho técnico e com meu gabinete enxuto", afirma.

