FOLHAPRESS - Na noite desta segunda-feira (7/10), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) anunciou apoio a Guilherme Boulos (PSOL) na disputa contra Ricardo Nunes (MDB) pela prefeitura de São Paulo.





O anúncio aconteceu pelas redes sociais. No Instagram, Alckmin postou uma foto de Lula (PT) e Boulos.





"Ao lado do presidente Lula por São Paulo e com Guilherme Boulos 50", escreveu o vice-presidente.

O anúncio aconteceu um dia depois do primeiro turno das eleições, em que Alckmin apoiou Tabata Amaral (PSB).





No domingo, a deputada federal, que ficou em 4º lugar com 9,92% dos votos, anunciou o voto em Guilherme Boulos (PSOL), mas disse que não vai aceitar nenhum cargo e também não deve subir no palanque do psolista.

