Do ponto de vista das legendas, ninguém no Brasil tem mais a comemorar que Gilberto Kassab nesta segunda-feira (7/10). O principal líder do Partido Social Democrático (PSD) foi o articulador central das estratégias que renderam 878 prefeitos eleitos no primeiro turno, a maior marca entre as siglas no país.

Em Belo Horizonte, a vitória não veio, mas Fuad Noman conseguiu chegar ao segundo turno na busca pela reeleição. Em entrevista à Globonews, o cacique pessedista analisou o cenário na capital mineira e considera que seu candidato é favorito sobre o bolsonarista Bruno Engler (PL).





Na análise de Kassab, a imagem dos candidatos prevalece no segundo turno após uma primeira perna de campanha em que os partidos e a estratégia de tornar os competidores conhecidos do eleitorado são preponderantes. O presidente do PSD acredita que, neste cenário, Fuad larga na frente.





“O segundo turno é diferente porque é o candidato que aparece e não a campanha. No primeiro, a campanha é muito importante para apresentar candidatos, o tempo de televisão pode ser maior do que o do adversário. No segundo turno as armas são iguais e o que prevalece é o candidato. Em Belo Horizonte, o candidato Fuad Noman vai se sobressair porque realmente ele é muito bem preparado, uma pessoa íntegra, honesta, que sabe compor, está fazendo uma boa gestão. Não tenho dúvida em afirmar que eu entendo ele ser favorito no segundo turno”, disse Kassab.





Até aqui, o PSD lidera o ranking de prefeituras por partido à frente do MDB, que venceu 847 disputas no primeiro turno; e do PP, que fez 743 prefeitos. A disputa em BH é contra o PL, que foi a quinta legenda mais exitosa, com sucesso em 510 municípios.





As vitórias do PSD mostram também uma característica fisiológica do partido, à semelhança de seu líder. Kassab é secretário de Governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), bolsonarista de primeiro escalão, e, portanto, apoiador ferrenho de Ricardo Nunes (MDB) pela reeleição na capital paulista.





Quando pegar a Via Dutra, o cacique pessedista guardará o verde e amarelo no armário para comemorar a vitória em primeiro turno do correligionário carioca Eduardo Paes, apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de cujo governo o PSD também faz parte.









Kassab concluiu a fala sobre Fuad na Globonews fazendo justamente uma comparação entre a situação de Belo Horizonte e a de São Paulo.





“Aqui em São Paulo agora é o Guilherme Boulos (Psol) contra o Ricardo Nunes, eles vão mostrar a história deles. Em BH não será diferente. Acredito que Nunes é o franco favorito em São Paulo. Não acredito que o Fuad seja franco favorito, mas tem uma boa dose de favoritismo nessa jornada que se inicia”, afirmou.