Dezoito vereadores da atual legislatura da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) não conseguiram se reeleger para o mandato de 2025 a 2028. Ainda assim, o resultado das eleições desse domingo (6/10) revelou uma taxa de renovação de 43,5%, contrastando com o cenário dos últimos pleitos, em que o número de novatos superava o de reeleitos no Legislativo municipal. No total, 23 parlamentares retornarão para suas cadeiras na próxima legislatura.





Entre os que deixarão a Casa, está o atual presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (MDB), que abriu mão da reeleição ao se lançar como candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O vereador ficou na quarta posição na disputa pela prefeitura, recebendo 133.728 votos, que corresponde a 10,55% dos votos válidos. Outro destaque é o vereador Álvaro Damião (União Brasil), que integra a chapa do prefeito Fuad Noman (PSD) como vice e seguirá na disputa no segundo turno.





Confira o nome dos candidatos que não foram reeleitos:





Ciro Pereira (Republicanos)

Dr. Célio Fróis (PV)

Fernando Luiz (Republicanos)

Gilson Guimarães (PSB)

Henrique Braga (MDB)

Jorge Santos (Republicanos)

Marcos Crispim (DC)

Miltinho CGE (PDT)

Preto (União Brasil)

Professor Claudiney Dulim (Avante)

Professora Nara (Rede)

Ramon Bibiano (Republicanos)

Reinaldo Gomes Preto do Sacolão (DC)

Rubão (Podemos)

Sérgio Fernando de Pinho Tavares (MDB)

Wilsinho da Tabu (Podemos)





Confira os nomes que irão compor a nova legislatura: