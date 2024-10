Em São João Evangelista, no Vale do Rio Doce, Hércules Procópio (PP) conquistou 65,47% dos votos para ocupar a cadeira do Executivo municipal, mas não sabe se poderá tomar posse em 1º de janeiro. Apesar de ter obtido a maioria, Procópio teve sua candidatura anulada Sub Judice, o que significa que os votos são válidos, mas ele ainda não está eleito. Em Minas Gerais, essa situação se repete em mais seis municípios (veja a lista ao final da matéria).





O segundo colocado, no entanto, também não é eleito neste caso. Assim, o concorrente de Hércules, Alex Pimenta (PSD), que obteve 34,54% dos votos, não será nomeado automaticamente. Um candidato pode ter a candidatura indeferida, ou seja, negada, caso não cumpra as normas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nesse contexto, a candidatura é considerada inválida, mas cabe recurso.

Contudo, enquanto o recurso não é julgado, o candidato ainda participa das eleições — e é nesse caso que o candidato ganha a sinalização.

Da mesma forma, os votos recebidos por esses candidatos dependem de uma decisão judicial. Assim, se o recurso do candidato for aceito, os votos se tornam válidos. Caso o recurso seja negado, os votos permanecem anulados.

Segundo o especialista em direito eleitoral pelo Instituto para o Desenvolvimento Democrático (IDDE), Walysson Soares, o segundo colocado não é eleito pelo número de votos válidos, uma vez que não atingiu a maioria.





“No caso dos candidatos majoritários, os votos são computados, mas eles não podem tomar posse nem ser diplomados. Enquanto os recursos não forem julgados, o presidente da Câmara de Vereadores assume o cargo de prefeito de forma interina. Quando não há mais possibilidade de recurso, novas eleições complementares são convocadas”, explica.

Para os vereadores com candidaturas anuladas Sub Judice, a situação é diferente. No sistema proporcional, os votos não são computados e, caso o recurso não seja julgado até a data da posse, o vereador não pode ser eleito”, afirma.

Segundo os dados do TSE, analisados pelo Núcleo de Dados do Estado de Minas, outras seis cidades não sabem quando terão um prefeito eleito.

Veja a lista:





Amparo do Serra

Zé Eduardo Couto (PP) - 53,46%





Bonito de Minas

Dilson de Senhorinha (União) - 51,72%





Descoberto

Fernandinho (PDT) - 43,18%





Guapé

Thiago Câmara (PSDB) - 40,23%





Ingaí

Diudiu (PRD) - 57,58%

Mercês

Donizete Calixto (Mobiliza) - 47,62%





São João Evangelista

Hercules Procópio (PP) - 65,47%