A cidade de Olho D’Água do Borges, no Rio Grande do Norte, elegeu seu prefeito com apenas um voto de diferença. Antonimar Amorim (União) obteve 2.178 votos e foi eleito, mas foi seguido de perto por sua oponente, Laize Sales (PP). Todas as urnas já foram apuradas.









Ela teve 2.177 votos. Apenas os dois disputavam o cargo. Olho D’Água do Borges registrou 4.437 votos, sendo 4.355 válidos. A contagem dos votos foi encerrada na cidade por volta das 18h15, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Antonimar Amorim foi vice-prefeito na gestão anterior. Sua vice é Marceli Fernandes, do Podemos.