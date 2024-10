A Câmara Municipal de Uberlândia teve uma renovação de 40% dos nomes em relação à legislatura atual nas eleições de 2024. Onze dos 27 atuais legisladores não se reelegeram neste domingo (6/10). Fabão (PV) se tornou o vereador com a maior votação nominal da história do município.

Entre os novos vereadores eleitos estão Ângela do Postinho (Solidariedade), Delegada Lia Valechi (União), Edinho Combate ao Câncer (PMB), Elinho da Academia (Mobiliza), Janaína Guimarães (PL), Nei Borges (Solidariedade), Pezão do Esporte (DC), Professor Conrado (MDB) e Professor Ronaldo (PT).

Os casos de Adriano Zago (Avante) e Jair Ferraz (PP) são diferentes, pois ambos voltam a ocupar cadeiras na Câmara. Zago foi vereador por três mandatos, entre 2008 e 2020, e estava sem mandato desde 2021. No ano anterior, ele se lançou à disputa pela Prefeitura, pelo PDT, mas perdeu para Odelmo Leão (PP).

Jair Ferraz venceu sua primeira eleição, mas chegou a ocupar a cadeira de vereador entre o fim de 2023 e o início de 2024. Em 2020, Ferraz recebeu 1.252 votos pelo PSDB, tornando-se o primeiro suplente da legenda. Com mudanças no secretariado municipal, assumiu uma cadeira no Legislativo.

Não foram reeleitos Cláudia Guerra (PDT), Eduardo Moraes (Republicanos), Gilberto Rezende (MDB), Gilvan Masferrer (PSB), Leandro Neves (PRD), Dudu - Luiz Eduardo (Solidariedade), Murilo Ferreira (Rede), Odair José (Solidariedade), Sérgio do Bom Preço (PP), Thaís Andrade (União) e Walquir Amaral (PSDB).

Recorde

Fabão obteve 14.596 votos, tornando-se o vereador mais votado da história de Uberlândia. O recorde anterior era de Liza Prado, que, em 2000, conquistou 12.046 votos em sua campanha para vereadora.