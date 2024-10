Marçal promete apoio a Engler na corrida do 2º turno em Belo Horizonte

Dada a largada para o segundo turno das eleições municipais de Belo Horizonte, o autointitulado ex-coach e ex-postulante à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), prometeu se juntar a Bruno Engler (PL) na nova etapa da campanha.

“Vou pegar meu jato e vou. Vai ser por minha conta", afirmou Marçal. Em BH, o candidato irá disputar a cadeira do Executivo com o atual prefeito, Fuad Noman (PSD).

Durante coletiva de imprensa após a definição do segundo turno na capital paulista, que foi conquistado pelo atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) e pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol), o ex-prefeitável da capital paulista afirmou que "onde estiver o PT", ele vai.

"Vou ajudar em todos os lugares. Vou pegar meu capital político e dedicar minha energia nisso. Onde tiver PT meu nome vai estar lá ajudando", afirmou.

Marçal também pediu desculpas aos adversários na disputa e admitiu ter cometido "absurdos" na campanha. No entanto, afirmou que não se arrepende e voltou a chamar Boulos de "criminoso".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Com 100% das urnas apuradas em São Paulo, Nunes e Boulos foram confirmados para o segundo turno, com 29,49% e 29,06% de votos conquistados, respectivamente, enquanto Marçal contabilizou 28,14% votos. A diferença entre o influenciador e o psolista, que chegou ao segundo lugar, foi de 81 mil votos.

A candidatura de Engler também conta com nomes influentes da política de direita, como o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e também do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do próprio ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).