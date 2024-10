Motocarreata de Bruno Engler pelas ruas do Barreiro contou com Nikolas Ferreira, Cleitinho e Eduardo Bolsonaro

Em seu último ato de campanha do primeiro turno em busca da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Bruno Engler (PL) se cercou de nomes fortes da direita – os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Cleitinho (Republicanos) – em uma motocarreata pelas ruas do Barreiro.

Durante o evento, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro ressaltou que Nikolas, Engler e Cleitinho representam "sangue novo" em Minas Gerais (confira mais abaixo).

“É o último ato da campanha no primeiro turno, mas ainda temos o segundo turno pela frente. A escolha do Barreiro é por ser uma regional importantíssima aqui da nossa cidade, com mais de 320 mil habitantes. Mas a gente rodou Belo Horizonte inteira e vamos rodar mais ainda no segundo turno”, disse o deputado estadual.

O candidato traçou um paralelo entre a campanha para prefeito de Belo Horizonte em 2020, na qual foi o segundo candidato mais votado, e a atual. Naquele contexto de pandemia – sem tempo nas propagandas de rádio e televisão e na falta de debates – Bruno Engler avalia que teve dificuldade de se fazer conhecido.

Já nas eleições de 2024, acredita que teve uma estrutura muito melhor, começando por sua atuação como deputado estadual, além do tempo de rádio e televisão e as caminhadas pelas cidade.

Reforço de peso na campanha

Bruno Engler destacou a importância de contar com o apoio dos políticos que vieram reforçar seu último dia de campanha do primeiro turno. “A presença dos apoiadores é muito importante, mostra o grupo político que a gente tem, os apoios que graças a Deus se somam à nossa candidatura.

“A gente percebeu que o Bruno (Engler) tem lado. Ele deu um show de maturidade e competência nos debates. O Bruno deixou bem claro que é de direita, que tem grupo político. Não tenho dúvida que em Belo Horizonte, assim como colocou Jair Bolsonaro com a maioria na eleição presidencial de 2022, vai dar 22 neste domingo”, disse Nikolas Ferreira.

O deputado federal também avaliou como pode ficar o PL na Câmara Municipal de Belo Horizonte: “A gente tem uma expectativa excelente de fazer a maior quantidade de vereadores do partido. Temos diversos bons candidatos. Acredito que o Bruno terá uma boa base na Câmara dos Vereadores para pode tocar essa cidade”.

Cleitinho disse que tem certeza de que Bruno Engler está no segundo turno das eleições municipais: “A direita em peso vai votar no Bruno, até porque o Bolsonaro ganhou aqui em 2022. Vamos mostrar a força da direita amanhã”. Sobre o voto dos indecisos, o senador comparou a um show do cantor Gusttavo Lima: “Muita gente gosta de comprar o ingresso na hora. Existe isso nas eleições também. Quem está em dúvida vai no Bruno, tenho certeza”.

Por sua vez, Eduardo Bolsonaro afirmou que BH está cheia de "sangue novo". “Tem o Nikolas, o Cleitinho, que também faz parte dessa onda toda, e o Bruno. São jovens que estão carregando uma responsabilidade imensa e dando conta do recado. Não vejo ninguém reclamar do mandato de nenhum de nós aqui, em qualquer lugar que seja. O Bruno, na verdade, vem coroar este momento que a gente está vivendo”.

A motocarreata foi encerrada no Cristo do Barreiro, onde os participantes fizeram uma oração. De acordo com a organização, o evento atraiu 200 veículos.