O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chegou a Belo Horizonte neste sábado (5/10) para participar da agenda de campanha do candidato à prefeitura Bruno Engler (PL). Ele comentou sobre a possibilidade de assumir a presidência do partido.

"Existe muita tratativa ainda a ser feita, vou conversar com o Valdemar (Costa Neto, presidente atual do PL), com o (ex-) presidente Jair Bolsonaro, mas fico feliz porque isso daí é uma guinada do partido realmente mais à direita. O PL não é um partido perfeito, existem cidades que nós temos problemas, não tem só gente de direita dentro do PL, em outros partidos tem gente boa de direita também, a gente tem que falar a verdade. Mas dá para a gente fazer um melhor trabalho na comunicação", afirmou Eduardo Bolsonaro.

O deputado federal por São Paulo tem planos de ampliar a atuação do partido com alianças internacionais, extrapolando também o período eleitoral. "A gente tem que mudar essa mentalidade, o PL tem uma grande fundação, dá para você fazer um trabalho de base e cultural, que é o que o professor Olavo de Carvalho falava, de ocupar espaços e fazer esse movimento de dentro para fora", explicou.



Eduardo Bolsonaro adiantou que, caso concretize a presidência da legenda, não terá um papel centralizador e pretende delegar para as lideranças dos estados.

"É um peso gigantesco. Qualquer problema, em qualquer cidade, sei que vai cair na minha conta. Para mim, é algo horrível porque a gente sabe que é impossível, em mais de 5 mil cidades, fazer o dever de casa 100%. Mas quem não quiser ser criticado não pode nunca ter esse papel de destaque na sociedade e essa liderança ", avaliou.