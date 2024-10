Após uma corrida eleitoral turbulenta e acirrada na capital paulista, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) foram confirmados para o segundo turno, com 29,49% e 29,06% de votos conquistados, respectivamente, totalizando 1.766.892 e 1.793.199 votos.

Já o polêmico candidato do PRTB, o ex-coach e influenciador Pablo Marçal, ficou em terceiro lugar nas eleições, conseguindo 28,14% dos votos (1.710.958 no total), e não conquistou a vaga para o segundo turno. Mesmo não tendo sido apuradas 100% das urnas, com 99,52%, o segundo turno foi matematicamente definido.





As eleições paulistanas foram marcadas por um embate triplo. A última pesquisa do Datafolha, divulgada na quinta-feira (3/10), apresentou números semelhantes aos resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Confira os resultados das urnas em todo o Brasil





Numericamente, o deputado federal Guilherme Boulos liderava a corrida com 26% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito Ricardo Nunes e pelo influenciador Pablo Marçal, que estavam empatados com 24%. Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos apresentaram um empate técnico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia