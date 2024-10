A disputa pela Prefeitura de São Paulo continua apertada, segundo levantamento do Datafolha divulgado nesta quinta-feira (3/10). Numericamente, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) lidera a corrida com 26% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), empatados com 24%.





Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão empatados tecnicamente. Boulos teve um crescimento se comparado à pesquisa da última semana, com variação positiva de um ponto. Nunes teve queda de 3 pontos, enquanto Marçal manteve o crescimento com uma variação positiva de 3%.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) marcou 11%, com oscilação positiva de 2 pontos percentuais. O apresentador José Luiz Datena (PSDB) teve queda de 2 pontos e agora detém 4% nas intenções de voto. Maria Helena, candidata do Novo, manteve os 2%.





Faltando três dias para o primeiro turno, os indecisos são 3% do eleitorado, enquanto o voto nulo ou branco é preferência de 6% Encomendada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, a pesquisa ouviu 1.806 eleitores entre terça-feira (1/10) e esta quinta, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-09329/2024.





Datafolha SP

Guilherme Boulos (Psol): 26% (+2%)

Ricardo Nunes (MDB): 24% (-3%)

Pablo Marçal (PRTB): 24% (+3%)

Tabata Amaral (PSB): 11% (+2%)

José Luiz Datena (PSDB): 4% (-2%)

Não sabem: 3% (=)

Branco ou nulo: 6% (=)