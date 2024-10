A rede de fast-food Burger King anunciou que está “comprando votos” dos eleitores brasileiros em troca de batata frita. A nova ação, que visa incentivar os cidadãos a votarem nas eleições municipais deste domingo (6/10), será válida apenas nesta segunda-feira (7/10).

Para participar basta levar o comprovante de voto à loja e escolher entre batata frita ou onion rings médias. A ação “O BK vai comprar seu voto”, divulgada pelas mídias sociais, é válida em mais de 600, das aproximadamente mil lojas do Burger King pelo Brasil, a lista com as filiais participantes pode ser conferida por meio do site da empresa.

Segundo Igor Puga, vice-presidente de marketing da Zamp, máster-franqueada do BK no país, a promoção é limitada a 150 CPFs por loja, medida que procura evitar problemas logísticos e garantir que grande parte dos consumidores tenham a chance de participar. A empresa espera que, ao longo do dia, sejam distribuídos até 200 mil pacotes de batata frita e onion rings.

Ação faz parte de campanha do BK

A promoção anunciada nessa quarta-feira (2/10) faz parte da campanha “2 por R$ 25 & Confirma”, na qual a empresa divulga vídeos no formato de campanhas eleitorais para promover o sanduíche Whopper com candidatos e partidos fictícios. De acordo com Puga, o objetivo é promover o engajamento cívico dos consumidores.

Nas últimas eleições municipais, em 2020, 29,5% dos eleitores habilitados abstiveram seus votos no segundo turno, como divulgou a Agência Senado.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos