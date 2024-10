O filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos Bolsonaro (PL), foi reeleito para o cargo de vereador do Rio de Janeiro, sendo o mais votado da capital fluminense, neste domingo (6/10). Ele teve 126.864 votos, o equivalente a 4,29% dos votos válidos. Até a publicação da reportagem, 97,19% das urnas foram apuradas.





O segundo candidato mais votado foi Marcio Ribeiro (PSD), com 55.170 votos, ou 1,88% dos votos válidos. Carlos liderou em toda a apuração.











Essa é a segunda vez que ele é o vereador mais votado da cidade. Em 2016, ele conquistou o feito, com 106.657 votos. Em 2020, Carlos perdeu o título de mais votado do Rio para Tarcísio Motta (PSOL), hoje deputado federal.





Além dos membros do legislativo, o rio também já definiu seu prefeito. Eduardo Paes (PSD), atual prefeito, foi reeleito no primeiro turno das eleições municipais de 2024. Com 96,94% das urnas apuradas, ele conquistou 60,43% dos votos válidos nas urnas, totalizando 1.808.979 votos.