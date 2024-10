Elvis Presley foi reeleito para a Prefeitura de Capim Branco, na Grande BH. O candidato do PSD conquistou 93,49% dos votos válidos, totalizando 6.257 votos, contra apenas 426 do único adversário, Dr. Fabiano, do Republicanos.

O nome do PSD segue para o segundo mandato como prefeito, em uma chapa puro-sangue com Romar Gonçalves, que também irá para o segundo mandato como vice.

A vitória foi da coligação que conta com os partidos PDT, MDB, União, PC do B, PT, PV, Avante e PSD. Nas últimas eleições, de 2020, Elvis Presley se elegeu com 38% dos votos, como nome do Avante.

Elvis Presley tem 48 anos, é casado, tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de agente administrativo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 5.000,00.

