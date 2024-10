As principais instituições envolvidas na realização das votações deste domingo (6/10) em Minas Gerais apresentaram um balanço do dia após o fechamento das urnas, às 17h. De acordo com o desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), "os resultados preliminares que nós temos são altamente favoráveis".

Representantes das polícias militar, rodoviária, civil e federal, do Ministério Público, informaram não ter tido nenhuma ocorrência de destaque no estado e que as eleições ocorreram dentro da normalidade.

De acordo com o balanço do TRE divulgado às 17h11, 369 das 50.973 urnas de Minas Gerais precisaram ser substituídas, o que representa 0,724% do total. Em Belo Horizonte a proporção foi menor, com 22 urnas substituídas entre as 4.764 urnas totais, ou 0,46%. Não houve necessidade de ser feita votação manual em nenhuma seção eleitoral do estado.

Balanço preliminar da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) aponta para 300 ocorrências registradas no dia de hoje em 180 cidades mineiras. Pessoas envolvidas no registro foram em torno de 160 não candidatas e 80 candidatas. "É um número muito pouco expressivo se olharmos a extensão territorial do estado", defendeu o Tenente Coronel Flávio Santiago, citando que Minas Gerais possui tamanho semelhante ao da França.

Por parte da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), foram registradas 143 ocorrências, que levaram a cinco prisões ratificadas e seis autos de prisão - todos por crimes eleitorais, sendo que a principal infração cometida foi boca de urna.

O coronel Frederico Pascoal, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), informou que a corporação trabalhou ativamente para que as queimadas, que atingem diversas parte do estado, não causassem problemas nas zonas eleitorais. Ainda assim, os bombeiros registraram 16 ocorrências em 12 cidades nos locais de votação de pessoas que passaram mal - e que podem estar relacionadas ao tempo seco e a fumaças de incêndios. Não foi registrado nenhum óbito.