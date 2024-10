O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) votou no início da tarde deste domingo (6/10), no Colégio Santa Maria, no Bairro Nova Suíça, Região Oeste de Belo Horizonte, acompanhado da esposa, Lívia Ferreira, e da filha, Aurora, de 7 meses. Apoiador de Bruno Engler, candidato do mesmo partido, Nikolas participou de vários eventos da campanha, incluindo uma carreata realizada na véspera do pleito (6/10), com a presença do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ).







Recebido tanto por apoiadores, que gritavam “22 neles”, quanto por críticos, que o chamavam de “chupetinha”, Nikolas compareceu ao local de votação por volta das 12h, permanecendo pouco tempo no local. Confiante, ele afirmou acreditar na ida de Engler ao segundo turno e que seria possível vencer no primeiro. “A expectativa é de vitória no primeiro turno. As pesquisas e o sentimento popular indicam isso, como ocorreu quando elegeram Bolsonaro na eleição presidencial, com 54% dos votos em BH”, disse.





Perguntado sobre Engler, Nikolas revelou que já havia conversado com o candidato, que votou mais cedo. “Fizemos uma excelente campanha. No último debate, Engler conseguiu expor suas ideias e rebater algumas mentiras. O povo de BH está atento à política e não quer mais essa cidade descuidada e suja.”





Deputado mais votado do Brasil em 2022, Nikolas também comentou o cenário eleitoral em São Paulo e a última polêmica envolvendo Pablo Marçal (PRTB). “Agora surgiu essa questão de um possível laudo falso, que o Pablo diz ter apenas publicado. São dois pesos e duas medidas. Se o país fosse sério, outros já estariam presos por fake news, como o Janones (Avante), que acusou Bolsonaro de pedofilia dias antes da eleição presidencial. Ele já me acusou também, mas nunca chegou perto da justiça. A expectativa é que São Paulo faça a escolha certa.”





Nikolas afirmou que acompanhará as votações de casa e depois irá para o QG que está sendo usado na campanha de Pablo Marçal.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos