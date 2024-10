São Paulo — O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou desejar uma eleição onde a verdade prevaleça. Ele comentou sobre o processo eleitoral durante a abertura da votação, neste domingo (6/10), em São Paulo.

“Que seja uma eleição que prevaleça a verdade, que a civilidade e a paz prevaleça sobre a violência. Que todos aqueles que tentaram transformar essa eleição, num episódio de disseminação de intolerância, ataques, injúrias e disseminação de mentiras seja derrotados. Onde a população vá para a urna e escolha prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras a partir das propostas que apresentaram, da história de vida de cada um”, pontuou o ministro.

Segundo Padilha, a base do governo está com uma expectativa muito positiva, de crescimento no número de prefeitos e vereadores de todos os partidos que hoje apoiam o presidente Lula. “Vocês sabem que nós construímos desde o início do governo, uma frente ampla, que se ampliou depois do 8 de janeiro, de várias lideranças partidárias de partidos que não apoiaram o presidente Lula no segundo turno”, disse.

O ministro afirmou que esses partidos se somaram ao governo Lula em reação aos ataques ocorridos em 8 de janeiro de 2023. “Eles se associaram ao governo, porque nós conseguimos implementar uma agenda econômica, social, que colocou o Brasil no rumo certo”, pontuou. “Nós vamos torcer e trabalhar, no segundo turno também, onde tiver, para que aqueles que tentaram transformar a eleição, através de falsidades, mentiras e injúrias, sejam derrotados", acrescentou.

