Gabriel Parreiras (PRD) foi eleito prefeito de Brumadinho, na Região Metropolitana de BH, em primeiro turno.

Com 46,25% dos votos, ele superou Guti da Premoldados (Avante), que ficou com 41,63%. O terceiro mais votado foi Dr. Tiago (PL), com 6,36%.

No total, seis candidatos disputaram o pleito.

