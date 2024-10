SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Partido tradicional brasileiro que tem perdido força no Brasil nas últimas eleições, o PSDB teve baixo desempenho nas eleições 2024, conquistando apenas 269 prefeituras e nenhuma capital.

Pela primeira vez em sua história, a sigla também não conseguiu eleger nenhum vereador na capital paulista. Seu concorrente à prefeitura, o apresentador José Luiz Datena, ficou em quinto lugar no pleito, com 1,84% dos votos.





A conquista de prefeituras teve alta concentração em Mato Grosso do Sul, comandado pelo tucano Eduardo Riedel. No estado, 56% dos municípios (44 dos 79) ficaram nas mãos do partido no primeiro turno das eleições 2024.





Mato Grosso do Sul é governado pelo partido pelo terceiro mandato seguido. A capital Campo Grande, porém, não tem chance de ser comandada pelo tucanato, que não passou para o segundo turno.





Foram para a segunda fase da disputa Adriane Lopes, do PP, com 32% dos votos, e Rose Modesto, do União Brasil, com 30% dos votos. O candidato do PSDB, Beto Pereira, ficou em terceiro lugar com 25,96% dos votos.





O estado com o maior número de prefeituras do PSDB em termos absolutos, entretanto, foi Minas Gerais, com 59 municípios. O valor, porém, representa apenas 6.92% do total de 853 municípios que participaram do pleito.