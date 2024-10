A Câmara Municipal de Belo Horizonte elegeu neste domingo (6/10) o vereador mais votados da história. O resultado das urnas apontou o bolsonarista Pablo Almeida, do Partido Liberal, em primeiro na lista, quebrando o recorde da deputada federal e ex-vereadora Duda Salabert (PDT), que disputou a prefeitura da capital mineira.

Apadrinhado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL), Pablo Almeida recebeu 38.246 votos. Durante a campanha, o vereador eleito contou a presença massiva do parlamentar, que gravou vídeos e marcou presença na campanha de rua.





Duda Salabert foi eleita vereadora da capital mineira com 37.613, no pleito de 2020. Pablo Almeida inclusive teve mais votos que Nikolas em 2020. Na ocasião, o deputado se elegeu para o seu mandato na Câmara Municipal com 29.388 votos.

No momento de publicação desta matéria, 95,68% das urnas haviam sido apuradas em Belo Horizonte.

