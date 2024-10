Nivaldo Rodrigues (MDB) foi eleito prefeito da cidade de Leandro Ferreira, no Centro-Oeste de Minas

Nivaldo Rodrigues (MDB) foi eleito prefeito da cidade de Leandro Ferreira, na Região Centro-Oeste de Minas, com 960 votos, apenas dois a mais que seu adversário, Admar Bento (PSD), que recebeu 958. Com 100% das urnas apuradas, Rodrigues obteve o que corresponde a 33,81%.









O prefeito eleito tem 69 anos e é aposentado. Juntamente com o vice Tõe do Jesus (PRD), ele ficará no comando da cidade, que está a 152 quilômetros de Belo Horizonte e tem uma população de 3.199 habitantes, segundo o IBGE de 2022.





