SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renato Bolsonaro (PL), irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, não conseguiu se eleger a prefeito de Registro (SP), principal cidade do Vale do Ribeira.

A cidade do interior paulista elegeu o ex-prefeito e ex-deputado federal Samuel Moreira (PSD), com 55,73% (18.143 votos). Renato Bolsonaro foi o segundo colocado, com 29,82% das urnas (9.708 votos).





Na terceira posição, vem Sandra Kennedy (PT), cuja candidatura foi anulada sub judice. Ela recebeu 4.702 votos, 14,44% do total.