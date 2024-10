O filho '04' do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan (PL), foi eleito vereador de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, sendo o mais votado na cidade, com 4,66% dos votos, neste domingo (6/10). Até o momento, 87,7% das urnas foram apuradas.

Usando o nome de urna Jair Bolsonaro, ele contou com o apoio do pai e dos três irmãos mais velhos: o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (PL).

Filho do segundo casamento do ex-presidente com Cristina Bolsonaro, Jair Renan se mudou para Balneário Camboriú em 2023, após ser alocado no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC).

Em fevereiro deste ano, Jair Renan e seu instrutor de tiro, Maciel Alves, foram indiciados por falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro no Distrito Federal. O grupo é suspeito de estelionato.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) afirma que os investigados utilizavam a identidade falsa de Antônio Amâncio Alves Mandarrari para abrir contas bancárias, como proprietário de empresas de fachada.