Integrante da família Bolsonaro, Léo Índio, primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não foi eleito ao cargo de vereador em Cascavel, no Paraná. O candidato pelo PP usou o nome de “Léo Bolsonaro” e teve 739 votos, o correspondente a 0,45% dos votos válidos. Todas as urnas foram apuradas.





Outro candidato que usou o nome de Bolsonaro na urna foi Fão do Bolsonaro, que teve 2.221 votos, o equivalente a 1,43%, e foi eleito ao cargo. Léo Índio foi adversário do PL na cidade, com poucas atuações dos primos famosos na campanha. Em Cascavel, o PP e o PL disputam a prefeitura da cidade. A cidade elegeu Renato Silva, do PL, com 56,3% dos votos.





Léo Índio é sobrinho de Rogéria Nantes Braga, primeira esposa de Bolsonaro e mãe dos filhos mais velhos do ex-presidente, Flávio, Carlos e Eduardo. O candidato também foi alvo da Polícia Federal na Operação Lesa Pátria, por ter participado dos atos de 8 de janeiro.









Em 2022, ele concorreu a uma vaga de deputado distrital pelo PL do Distrito Federal. Obteve apenas 1.801 votos, não sendo eleito.