O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ), “filho 02” do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez críticas à decisão do governador de Minas, Romeu Zema (Novo), de escantear o candidato à prefeitura de Belo Horizonte Bruno Engler (PL) para apoiar Mauro Tramonte (Republicanos). O ponto central da crítica do vereador carioca é que a chapa de Tramonte tem o suporte de Alexandre Kalil, que, quando prefeito de Belo Horizonte, criou inimizades com a direita bolsonarista.

Carlos Bolsonaro postou neste sábado (3/8), no seu perfil na rede social X, antigo Twitter, um vídeo da convenção que oficializou a candidatura de Tramonte, em que Kalil cumprimenta lideranças políticas, incluindo Zema. A gravação é coberta por um áudio do personagem Capitão Nascimento, do filme “Tropa de Elite”, fazendo críticas ao chamado "sistema".

Veremos todos aqueles "liberais" exaltados e espumando pelos cantos da boca ou só quando o sistema determina? Nada do ocorrido é novidade pra ninguém de bom senso, apenas entendamos a cada dia que há os "permitos" e o porquê e não sou eu que digo.



Querem apenas, juntos,… pic.twitter.com/XlGYCcn3qi — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 3 de agosto de 2024

O vereador carioca comentou: “Aqueles caras que falavam há anos que teriam que ter apoio dos eleitores do Bozo se descolando do Bozo todos os dias fazendo escola”. A fala fez referência a Romeu Zema que, em 2018 e 2022, apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições para a presidência e, com isso, ganhou votos de eleitores do ex-presidente.





Na mesma postagem, Carlos disse: “Veremos todos aqueles "liberais" exaltados e espumando pelos cantos da boca ou só quando o sistema determina? [...] Querem apenas, juntos, censurar a internet para que o teatro volte a ser como antes, sem que você possa formar uma opinião diferente das que eles impõem”.





Em seguida, o vereador fez críticas ao fato de Zema não apoiar o candidato da direita bolsonarista, Bruno Engler (PL). “Onde estão as CRÍTICAS contundentes dos 'liberais' ao Partido NOVO e ao sujeito apoiando, COM SEU CPF, um petista de carteirinha contra uma pessoa de direita sabida por todos?”.





Na mesma leva, Carlos disse que, na sua opinião, não há candidatos de direita que tenham forças contra o PT na eleição para a prefeitura de São Paulo e que “é preciso tirar Boulos”.