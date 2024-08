Alexandre Kalil e Zema se cumprimentaram na convenção do partido Republicanos na Assembleia Legislativa

A aliança entre o governador Romeu Zema (Novo) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (Republicanos) em torno da chapa formada pelo deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) e a ex-secretária de estado de Planejamento Luísa Barreto (Novo) mal foi anunciada e já provoca desavenças.

Neste domingo (4/8), a direção nacional do Novo soltou uma nota afirmando que só tomou conhecimento do apoio e da filiação de Kalil ao Republicanos após o acordo firmado com o Republicanos para que Luísa fosse a candidata a vice de Tramonte.

“Esperamos que a escolha de Kalil em mudar de lado não seja fruto de oportunismo político, mas de uma reflexão genuína a respeito dos péssimos resultados apresentados pela sua gestão na Prefeitura de Belo Horizonte”, disse o partido de Zema em nota pública.

NOTA OFICIAL



O acordo político em torno da candidatura de Mauro Tramonte para prefeito de Belo Horizonte, tendo Luísa Barreto, do NOVO, como candidata à vice, foi estabelecido entre o NOVO e o Republicanos, partido de Tramonte e também do governador Tarcísio de Freitas. — NOVO 30 (@partidonovo30) August 4, 2024

Kalil rapidamente respondeu ao Novo por meio de suas redes sociais. O ex-prefeito disse que o Novo só integra a chapa de Tramonte porque não houve de sua parte um veto à aliança. “Oportunista é quem vem depois, querendo pegar carona na minha popularidade em Belo Horizonte”, rebateu o ex-prefeito.

O Novo soltou uma nota hoje me citando. Minha resposta: Oportunista é quem vem depois, querendo pegar carona na minha popularidade em Belo Horizonte. O Novo só está na chapa porque eu não vetei. — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) August 4, 2024

Kalil foi prefeito da capital mineira entre 2017 e 2022, quando deixou o cargo para disputar contra Zema o governo do estado. Os dois são adversários desde que Zema se elegeu, mas as desavenças se acirraram após a disputa pelo governo do estado.