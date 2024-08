O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) e a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) criticaram a aproximação entre Alexandre Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Em coletiva de imprensa realizada neste domingo (4/8), Rogério lamentou a aliança entre os políticos, enquanto Bella contestou declarações recentes de Kalil, classificando-as como machistas e desnecessárias.

Zema e Kalil, que foram adversários políticos em 2022, compartilharam palanque na manhã de ontem (3/8) durante a convenção partidária do Republicanos. Recentemente, Kalil anunciou sua saída do PSD e se juntou ao Republicanos.

O ex-prefeito vai apoiar a candidatura do deputado estadual Mauro Tramonte à PBH. Luísa Barreto, ex-secretária de Planejamento e Gestão do Governo de Minas Gerais, será a vice na chapa.

Para Correia, a aliança política foi uma “decepção muito grande”. “Eu lamentei, fiquei muito triste. Eu fui apoiador do Kalil, fiz campanha para o Kalil em um projeto oposto ao do Zema. O próprio Kalil criticou esses dias o programa do Zema como um programa privatista, ao mesmo tempo elitista, que não resolveu os problemas de Minas Gerais sequer da dívida. Então, Kalil ir pra lá foi pra mim uma decepção muito grande, até de quem o apoiou. Eu lamento. Ele ficou no time errado, nós continuamos no time do Lula”, comentou.

Bella Gonçalves, que afirmou ter uma boa relação com o ex-prefeito, comentou que Kalil optou por se aliar a uma chapa "onde as pessoas sequer se gostam". Para ela, a aliança entre Tramonte e Luísa Barreto não tem como objetivo um "projeto" para Belo Horizonte.

“Ali a gente vê que prevalecem negociações sobre cargos e contratos da prefeitura. Eu acho que é essa preocupação que levou as pessoas a convergirem no nome do locutor (Tramonte), que estava em primeiro lugar. Isso não tem nada a ver com a construção de um projeto de cidade que coloque as pessoas em primeiro lugar. Eu lamento que Kalil tenha se prestado a esse papel”, completou Bella.

Na sequência, a deputada estadual rebateu uma declaração de Kalil, que disse que aqueles não estavam com ele eram os “puxa-sacos da Janja”, em referência à primeira-dama, Janja Lula da Silva. A fala de Kalil rebatia críticas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Bella avalia a fala como “machista” e “desnecessária”.

“A Janja é uma figura importantíssima no Brasil, assim como a família das pessoas que estão na política. Também junto com o Rogério e comigo estão as nossas famílias que precisam ser respeitadas. O papel que ela (Janja) teve inclusive na defesa da democracia é central. Esse argumento do Kalil eu achei machista, achei desnecessário”, finalizou.

Eleições

Neste domingo, a federação que une os partidos PT, PCdoB e PV oficializou a candidatura de Rogério Correia à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de 2024. A convenção partidária, realizada na Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul da capital mineira, também anunciou a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) como vice da chapa.