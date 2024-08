Foi oficializado, na manhã deste domingo (4/8), durante convenção da federação que reúne o PT, PCdoB e PV, o nome da deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) como vice na chapa encabeçada por Rogério Correia (PT) candidato à prefeitura de Belo Horizonte. O evento, realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), contou com a presença da presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede) e do ex-prefeito e deputado federal Patrus Ananias (PT), além de deputados federais e estaduais, vereadores e aliados.

Desta forma, os partidos de esquerda devem ter mais de uma candidatura à prefeitura. Além do petista, o pleito também deve ter a candidatura da deputada federal e pré-candidata Duda Salabert (PDT), que não quis abrir mão de concorrer à prefeitura, alegando aparecer melhor colocada nas pesquisas para o segundo turno. O campo ainda conta com os nomes de Wanderson Rocha (PSTU) e de Indira Xavier (Unidade Popular)

Correia já havia manifestado o desejo de contar com uma parceira feminina na chapa. As mais cotadas passaram a ser as então pré-candidatas à prefeitura Bella Gonçalves, Ana Paula Siqueira (Rede) e Duda Salabert. Contudo, apenas as duas primeiras optaram por abrir mão de suas campanhas em prol de buscar a unificação da esquerda.

O petista conta com o apoio declarado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seis partidos, incluindo os que fazem parte da federação, junto do Psol, Rede e PCB.