O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve neste sábado (3) na convenção que oficializou a candidatura do deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), conhecido como o Xerife do Consumidor, à Prefeitura de Guarulhos, segundo maior município do estado.





Na cidade, o partido do ex-presidente confirmou no último dia 20 a candidatura do vereador Lucas Sanches a prefeito. Foi confirmado também Thiago de Azevedo Lopes Fonseca (Novo), conhecido como Thiago Surfista, como vice na chapa, em evento com a participação de Valdemar Costa Neto, presidente da executiva nacional do PL.

Neste sábado, também esteve na convenção de Jorge Wilson o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. No evento, o deputado estadual repetiu o discurso bolsonarista contra a esquerda e adotou o bordão "Deus, pátria e família", que Bolsonaro costuma usar.





Assim como Tarcísio, Bolsonaro subiu ao palco e foi ovacionado, mas o ex-presidente não discursou.





Em vídeo publicado nas redes sociais na sexta-feira (2), o ex-mandatário criticou alianças regionais do PL com partidos como PT, PC do B e PSOL e afirmou que, caso não seja possível desfazer esses acordos, fará campanha contra a própria legenda nesses locais.





"Essas coligações têm que deixar de existir. O que é mais grave? Mesmo deixando de existir, fica essa mácula dessas pessoas que estão pensando apenas nelas para chegar ao poder e que se exploda o resto", afirmou o ex-presidente.





Ele citou a Venezuela e diz que o PL não pode ter a mesma posição que o PT sobre o regime.





Em Guarulhos, as candidaturas de Sanches e Jorge Wilson mostram uma divisão da direita na cidade e mostram uma exceção na estratégia de Tarcísio, que tem optado por não participar de campanhas onde Republicanos e PL têm candidatos diferentes.





De maneira geral, o governador tem afirmado que vai se manter neutro quando houver a divisão entre os partidos, além de orientar a busca por candidaturas únicas.





Em Guarulhos, porém, Tarcísio já tinha decidido emplacar o deputado, que é seu líder de governo na Assembleia Legislativa, e se movimentou para garantir que Bolsonaro também apoiasse o candidato.





Questionado pela Folha neste sábado, Valdemar minimizou o racha entre o ex-presidente e o PL em relação a Guarulhos. Disse que "acha bom" Bolsonaro apoiar o candidato do Republicanos para prestigiar.





O apoio do ex-presidente a Jorge Wilson já rendeu a Bolsonaro críticas de apoiadores durante evento em Guarulhos no início de junho voltado à arrecadação de alimentos para pessoas atingidas pelas tragédias das chuvas no Rio Grande do Sul.





Ao fazer menção ao deputado no evento, Bolsonaro ouviu vaias e gritos de "fora xerife!" da plateia.





Wilson já atuou no Procon de Guarulhos e ficou conhecido pela atuação em um programa da TV Record chamado Xerife do Consumidor, que seguia linha similar à de Celso Russomanno (Republicanos-SP).





Atualmente, está no terceiro mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo.





Já o nome do PL para a prefeitura, Lucas Sanches, já recebeu críticas de "isentão" pelo próprio Bolsonaro por causa da atuação durante as últimas eleições presidenciais.





Questionado sobre a divisão na direita na cidade, Jorge Wilson afirmou que a direita em peso o apoia. "A presença da maior expressão da direita [Bolsonaro] estava aqui", afirmou.





Sobre a divisão na família Bolsonaro, com críticas do vereador Carlos, que já o chamou de oportunista, o candidato do Republicanos em Guarulhos afirmou que respeita o posicionamento do filho do ex-presidente, mas que todos os bolsonaristas estão com ele.





"Bolsonaro é de outro partido, mas está comigo, assim como Tarcísio está", afirmou.





Além deles, Guarulhos tem na disputa Márcio Nakashima (PDT), já confirmado como candidato. Outros nomes dividem a esquerda: são do deputado federal Alencar Santana (PT), atual vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, e Elói Pietá, que já esteve à frente da gestão municipal por dois mandatos, entre 2001 e 2008, quando estava no PT, e chegou a ser cogitado para disputar o pleito pela sigla, mas desfiliou-se e anunciou a pré-candidatura pelo Solidariedade.