Carlos Viana participa de convenção do Podemos que oficializa a sua candidatura à prefeito de BH

O senador licenciado Carlos Viana afirmou neste domingo (4/8) em convenção do Podemos, que oficializou sua candidatura à prefeitura de Belo Horizonte, em evento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e está preparado para assumir o cargo do Executivo municipal.

"Há cinco anos estou aprendendo na política para que hoje possa dizer: Estou preparado para ser prefeito de Belo Horizonte e mudar a história dessa cidade", afirmou o parlamentar. Em outro momento ele pontuou que "não está aqui para fazer promessas, mas para apresentar soluções".

Evangélico, o político chamou a candidatura de Tramonte de "boi de três cabeças", afirmando que Alexandre Kalil (PSD) e Romeu Zema (Novo) são cabeças, mas que o cérebro é a Igreja Universal "que vai comandar e articular tudo". O Republicanos é historicamente ligado a igreja de Edir Macedo, tendo como seu presidente nacional o deputado federal e bispo Marcos Pereira (Republicanos-SP).

A metáfora bovina foi estendida a candidatura de Fuad Noman (PSD) que, segundo ele, é comandada pelo presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) e pelos tucanos João Leite (PSDB) e Aécio Neves (PSDB).

Viana provocou dois adversários na corrida eleitoral afirmando que havia deixado o jornalismo para se dedicar à política, sem citar nomes. Os apresentadores Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à prefeito, e Álvaro Damião (União Brasil), candidato à vice, estão na disputa.

"Estamos cansados de promessas. É muita gente que fala. Jornalista fala muito inclusive. Eu saí do jornalismo, deixei toda a minha profissão para vir para a política, para ser coerente que dinheiro público é coisa séria", disse.

O ex-jornalista firmou acordo com o grupo "Família Aro", que envolve políticos ligados ao Secretário Estadual da Casa Civil, Marcelo Aro (PP), que não compareceu a cerimônia. Com o acordo, o suplente Castellar Neto (PP) assumiu temporariamente o cargo no Senado.

Alguns membros do grupo prestigiaram o evento, como o deputado estadual Zé Guilherme (PP), pai de Aro, e a deputada federal Nely Aquino (Podemos) foram chamados para sentar a mesa. A mãe de Aro, a vereadora Professora Marli (PP) e a vereadora Flávia Borja (CD) também estiveram na Assembleia.

Apesar do nome de Fred Aisc (DC) ter sido anunciado, no final de julho, como pré-candidato à vice, o empresário, que estava presente na convenção, não foi chamado à mesa e não teve sua candidatura confirmada. Foi levantado outro possível postulante ao cargo, mas a decisão só deve sair após as convenções dos outros partidos. O vereador Wilsinho da Tabu (PP) sugeriu o nome de Renata Rosa (Podemos), que é cadeirante, alegando a necessidade de representatividade de PCDs.