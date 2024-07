Com o licenciamento de Carlos Viana (Podemos) do Senado para a disputa da eleições à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o suplente Castellar Neto (PP-MG) assumiu nesta quarta-feira (17/7) a vaga no Congresso.

No discurso de posse, o parlamentar ressaltou os esforços do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do governo, na figura do vice-governador Mateus Simões (Novo), em solucionar a dívida dos estados com a União.

Neto é membro do grupo conhecido como "Família Aro", que envolve uma série de deputados, estaduais e federais, além de vereadores, capitaneados pelo Secretário da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro (PP).

Antes de ocupar o cargo no Congresso, foi secretário de governo na prefeitura, trabalhando para melhorar a relação entre o prefeito e pré-candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), com os vereadores do grupo de Aro.

Castellar Neto também foi presidente da Fundação Mineira de Futebol (FMF), que historicamente é comandada por pessoas apoiadas por pessoas ligadas à família Aro. O atual presidente é Adriano Aro, irmão de Marcelo.