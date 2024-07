Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante solenidade de encerramento da 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Brasília - DF.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que foi orientado pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, a ler seu discurso e evitar o improviso durante participação no encerramento da 5ª edição da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

"Janja me alertou de uma coisa, ela me falou: 'Amor, tome cuidado com cada palavra que você vai falar porque essa gente tem a sensibilidade aguçada'. Então, eu decidi ler para não falar nenhuma palavra que possa me criar problema", afirmou o petista.

Apesar do pedido da primeira-dama e da tentativa de evitar uma gafe, antes de iniciar a leitura do discurso, Lula se referiu às pessoas com deficiência de “pessoas deficientes”, o que gerou uma rápida reprimenda do público. O chefe do Executivo se corrigiu, justificando ser "analfabeto" no assunto. “Vocês sabem que eu sou um analfabeto, é preciso aprender muito com vocês para a gente aprender a cuidar de vocês com o carinho e com o respeito que é necessário”, frisou.

Durante o evento foram assinadas algumas medidas de atendimento a essas populações, como a criação do Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (SisTEA). Com a medida, deve ser facilitada e uniformizada uma emissão padronizada da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).