Em conversa com o Estado de Minas, nesta quarta-feira (17/7), o deputado federal Rogério Correia disse que a “unidade se constrói com todas e todos, jamais solitariamente”. O petista destaca que já conta com o apoio de cinco partidos progressistas, incluindo seu próprio partido, o PCdoB e o PV, que fazem parte da federação com o PT, além do Psol e Rede.

Nas últimas semanas, a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) e Ana Paula Siqueira (Rede) desistiram de suas pré-candidaturas para apoiar o nome de Correia. O movimento político visa unificar a esquerda em torno de uma candidatura única. No entanto, até o momento, Duda Salabert defende seu nome como candidata da esquerda, alegando “viabilidade eleitoral”.





“Já tenho o apoio do presidente Lula e da imensa maioria dos movimentos sociais, sindicais e populares de Belo Horizonte, garantindo uma militância que será decisiva para irmos ao segundo turno e vencer as eleições. As pesquisas me colocam em empate técnico no segundo lugar e teremos tempo de TV precioso para divulgar nossas ideias e compromissos”, destaca Rogério Correia. “Agradeço o gesto e compreensão política da Bella e Ana Paula neste momento decisivo para os rumos de BH e do Brasil”, completou.

Na noite dessa terça-feira (16/7), Duda defendeu a unificação da esquerda em torno de seu nome para a disputa das eleições municipais da capital mineira. Ela acredita que tem maior potencial de alcançar o segundo turno.





O posicionamento da parlamentar ocorre após a divulgação das recentes pesquisas eleitorais, que apontam que Duda está empatada na segunda colocação, levando em consideração a margem de erro.

“Tem quase vinte anos que a esquerda não vai para o segundo turno em BH. E de acordo com as pesquisas, neste ano nós temos chances reais de ir para o segundo turno e de vencer as eleições. Na pesquisa Quaest, o nosso nome aparece com 9% e, considerando a margem de erro, nós estamos empatadas em segundo lugar”, defende Duda.

Segundo o levantamento Genial/Quaest, divulgado ontem, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) está na frente na disputa eleitoral pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) com 25% das intenções de voto. O segundo lugar, levando em conta a margem de erro de três pontos percentuais, há um empate técnico entre seis candidatos: Bruno Engler (PL), João Leite (PSDB), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Carlos Viana (Podemos) e Rogério Correia (PT).

A pesquisa também buscou analisar uma possível unificação da esquerda por meio da simulação de três cenários. De acordo com o levantamento, com a unificação ocorrendo em torno do nome de Rogério Correia, a esquerda aparece com 11% das intenções de voto, enquanto em torno de Duda, projeta 14% das intenções de voto. Já a unificação em torno do atual prefeito Fuad Noman (PSD), que tenta a reeleição, garante 12% das intenções de voto.