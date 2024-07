A deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) anunciou, nesta quinta-feira (11/7), a retirada de sua pré-candidatura às eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), consagrando apoio ao deputado federal Rogério Correia, pré-candidato à prefeitura da capital mineira pelo Partido dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



O movimento político visa unificar a esquerda em torno de uma candidatura única para o pleito. O anúncio foi feito ao lado de Correia, na Praça da Assembleia, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.



Como antecipado pelo Estado de Minas, um evento organizado para este sábado (13/7) pelos políticos progressistas marcará o primeiro passo para uma unificação oficial da esquerda na disputa das eleições municipais, oficializando a unificação das federações.

O anúncio de Bella está alinhado com o que já vinha sendo debatido pelos pré-candidatos progressistas: a união da esquerda na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte como uma tentativa de combater a direita. A questão que permanece agora é sobre a pré-candidatura da deputada federal Duda Salabert (PDT), que, até o momento, se mantém no jogo político e aposta ser o nome mais viável para ir ao segundo turno das eleições municipais.

Com a formação das alianças, a escolha também configura contornos mais definidos do cenário eleitoral de Belo Horizonte. A decisão ocorre após o presidente Lula deixar explícito seu apoio a Rogério Correia durante sua visita à capital mineira. O acordo foi costurado após a visita presidencial em Minas Gerais no final de junho.

Outro fato é a desistência da deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede), que faz parte da federação com Bella, de concorrer às eleições municipais, que também deve apoiar o nome de Correia. Ao anunciar a desistência, Siqueira afirmou que o movimento tinha o intuito de criar uma "composição para o fortalecimento da frente ampla".

Como resultado, o petista contará com o apoio de cinco partidos, incluindo seu próprio partido, o PCdoB e o PV, que fazem parte da federação com o PT.

