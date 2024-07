Pré-candidato à prefeitura Gabriel Azevedo e o vice Paulo Brant anunciam Thiago Toscano como coordenador do Plano de Governo no pleito

O pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e presidente da Câmara, Gabriel Azevedo (MDB), anunciou o economista Thiago Toscado, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) como coordenador do Plano de Governo da sua pré-candidatura. O anuncio foi feito nesta quarta-feira (10/7).

Azevedo destacou a trajetória de Toscano no governo de Minas e afirmou que "ele é responsável por números muito significativos no estado. É alguém com compromisso, capacidade de entrega, agilidade e eficácia na gestão pública".

O agora coordenador do Plano de Governo do emedebista passou os três últimos anos à frente da companhia estadual, sendo encarregado de privatizá-la.

Toscano afirmou que, devido a afinidades de ideias entre ele e a chapa encabeçada por Gabriel Azevedo, já tem uma ideia de propostas para a capital mineira.

"Vamos propor soluções nas áreas de habitação; saúde; embaixo de teto, moradia; saneamento; transporte, vem a parte de planejamento urbano; educação; desenvolvimento econômico; turismo; lazer; gastronomia", disse o economista.