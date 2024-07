A ministra das mulheres, Cida Gonçalves, afirmou nesta terça-feira (9/7) em Belo Horizonte que o Brasil vive uma "epidemia de violências" contra as mulheres.

"Temos dois grandes desafios. A expansão do ódio contras as mulheres, que é a misoginia, por meio das redes sociais, que faz com que se aumente a violência política de gênero para mulheres em lideranças, sejam parlamentares, prefeitas, governadoras, sejam elas lideranças comunitárias, jornalistas ou influentes", disse.

Cida participa de um seminário na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) sobre "A importância de garantir políticas públicas para as mulheres nos municípios".

"Também temos que diminuir o número de feminicídios e a violência sexual, que tem chegado principalmente em crianças de 0 a 13 anos, com maior número, e a gravidade da forma como tem acontecido violência contra as mulheres", completou.

O evento foi organizado pela deputada federal por Minas Gerais Ana Pimentel (PT) em parceria com o parlamento, que foi representado pelas deputadas estaduais Ana Paula Siqueira (Rede), Beatriz Cerqueira (PT), Bella Gonçalves (Psol), Leninha (PT) e Macaé Evaristo (PT).

"Este seminário é extremamente oportuno para discutirmos como os municípios podem atuar de forma efetiva na promoção de políticas públicas que atendam às necessidades das mulheres", declarou Pimentel.



"Garantir esses direitos é essencial para o desenvolvimento justo e igualitário de nossas cidades, sobretudo com a presença mulheres tão representativas para essa discussão. Precisamos pensar as cidades pelas e para as mulheres, e a máquina pública deve se preparar e se qualificar para isso", concluiu.