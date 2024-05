Deputada estadual Macaé Evaristo (PT) é convidada do projeto do movimento Quem Ama Não Mata

A deputada estadual Macaé Evaristo e a professora, pesquisadora e escritora Luana Tolentino discutem “O protagonismo da mulher negra, hoje, na educação e na política”, em palestra gratuita, neste sábado (11/5), às 10h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1466 – Lourdes), como parte do projeto Sábados Feministas, parceria da AML com o movimento Quem Ama Não Mata. Ambas palestrantes são comprometidas com a pauta feminista e antirracista.



Evaristo vai falar sobre a importância das mulheres negras na política, abordando a desigualdade de gênero e de raça e a trajetória de mulheres negras inspiradoras, entre elas Sojourner Truth, Benedita da Silva, Antonieta de Barros e Lélia González.



Luana Tolentino, por sua vez, abordará a importância de se promover uma educação antirracista nas escolas como elemento primordial para construção de uma sociedade justa e democrática. Apresenta ainda reflexões sobre o que tem significado ser mulher negra no Brasil, sobre os desafios enfrentados por esse grupo social, como também as estratégias encontradas para sobreviver ao racismo. O evento tem entrada gratuita.