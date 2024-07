O ex-deputado estadual João Leite (PSDB) decidiu concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O parlamentar já tinha dito sua pré-candidatura lançada pelo partido, mas relutava em confirmar sua participação no pleito. No entanto, pressionado por aliados e atraído pelas últimas pesquisas de intenção de voto que apontam o tucano bem posicionado na corrida pela PBH, ele decidiu disputar.







Segundo a primeira pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nessa sexta-feira (5/7), considerando a margem de erro de quatro pontos percentuais, João Leite está tecnicamente empatado com o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) no levantamento estimulado com 12% das intenções de voto. Tramonte lidera a disputa com 19%.





O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte com 19% das intenções de voto.





João Leite foi vereador por Belo Horizonte e eleito deputado estadual por seis mandatos sucessivos.





O Datafolha ouviu 616 eleitores da capital mineira entre os dias 2 e 4 de julho, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa é registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-06755/2024.