O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou, nesta segunda-feira (8/7), o sigilo do inquérito da Polícia Federal que investiga o envio ilegal ao exterior das joias sauditas e o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O magistrado também definiu prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o caso. A PGR vai avaliar se oferece ou não denúncia contra os envolvidos. O prazo de 15 dias pode ser estendido até o fim de julho, tendo em vista o recesso do Poder Judiciário.

Bolsonaro é acusado de ter se apropriado das joias que pertencem ao patrimônio da União de maneira ilegal e ter levado os itens para os Estados Unidos. Além dele, foram indiciados pela PF os advogados Fábio Wajngarten e Frederick Wassef, o tenente-coronel Mauro Cid e o pai dele.

A PF acusa os envolvidos pela prática de três crimes, sendo lavagem de dinheiro, peculato e associação criminosa, que podem render até 12 anos de prisão.